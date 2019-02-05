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تعثر جديد لليفربول.. والدوري الإنجليزي يشتعل

تعثر جديد لليفربول.. والدوري الإنجليزي يشتعل
http://almnatiq.net/?p=688786
المناطق - وكالات

تعادل ليفربول مع وست هام يونايتد 1-1 في تعثر جديد لمتصدر الدوري الإنجليزي، مساء الاثنين، ليشتعل البريميرليغ بعد أن تقلص فارق النقاط بين “الريدز” وأقرب ملاحقيه إلى 3 فقط في ختام المرحلة الخامسة والعشرين.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 62 نقطة في صدارة الجدول وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، بينما ارتفع رصيد وست هام إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 24 عن طريق نجمه السنغالي ساديو ماني، وتعادل سريعا وست هام في الدقيقة 28 بهدف ميكايل أنطونيو.

وحتى نهاية المباراة سيطر ليفربول على المباراة، ولكن وست هام دافع بقوة وقاتل مدافعوه لعدم استقبال أي أهداف حتى انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي.

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