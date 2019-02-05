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البشير يغازل الريف السوداني !!

البشير يغازل الريف السوداني !!
http://almnatiq.net/?p=688789
المناطق - وكالات

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير، بالعمل على تطوير المناطق الريفية، وذلك مع استمرار الاحتجاجات التي تشهدها بعض مدن البلاد.

ووعد البشير خلال تجمع في ولاية شمال كردفان تم بثه عبر التلفزيون، بتوفير مياه شرب نظيفة في المناطق الريفية في أنحاء السودان، وفتح مستشفى جديدا في المنطقة.

ويأتي خطاب البشير في أعقاب تدشين طريق سريع طوله 340 كلم، يربط شمال كردفان بأم درمان.

وقال البشير بعدما رافقه عشرات الرجال الذين كانوا على متن جمال إلى المنصة، إن “بناء طريق كهذا ليس أمرا سهلا في ظل ظروف السودان”، مضيفا : “مع هذا الطريق سنأتي بشبكة كهرباء لإنشاء بنية تحتية للتنمية”.

وبعد ساعات توجه البشير إلى حشد آخر، حيث دعا الشباب والنساء للمساعدة في تنمية البلاد.

وقال الرئيس السوداني وهو يتحدث إلى حشد آخر في قرية سراج بولاية شمال كردفان، إن “الشباب الذين فتحنا لهم الجامعات عليهم الاستعداد ليواصلوا المسيرة ويبنوا السودان الجديد”، وفقا لما نقلت وكالة “فرانس برس”.

واندلعت التظاهرات في السودان في ديسمبر الماضي، في أعقاب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، مما أطلق موجة غضب جراء تراجع الأوضاع المعيشية على مدى سنوات.

ويشير مسؤولون إلى أن 30 شخصا قتلوا حتى الآن، فيما دعت المجموعة التي تقود التظاهرات إلى خروج مسيرات جديدة خلال الأيام المقبلة اعتبارا من ليل الأحد.

بدوره، أصر البشير وغيره من كبار المسؤولين السودانيين، على أن تغيير الحكومة أمر لا يمكن أن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.

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