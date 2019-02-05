احدث الأخبار

خاصة للأطفال الصغار.. متى يتحول معجون الأسنان إلى سمّ ؟
أبرز المواد
 البشير يغازل الريف السوداني !!
أبرز المواد
 تعثر جديد لليفربول.. والدوري الإنجليزي يشتعل
أبرز المواد
 ابتكار لمواجهة السيول وموجات المد العاتية.. سيارة بمحرك وبطارية مضادان للماء !!
أبرز المواد
 هذا ما تفعله الأطعمة المقلية بالنساء.. عليهن الحذر !
أبرز المواد
 “الإعلام” تعدل قواعد النظر في مخالفات المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع
أبرز المواد
 “سلاح مخيف” ينضم لترسانة الجيش الأمريكي
أبرز المواد
 هبوط النفط بعد بلوغه أعلى مستوى في شهرين
أبرز المواد
 بلدية محايل عسير تجتمع بالفنانين التشكيلين في المركز الحضاري
منطقة عسير
 26 شاباً وفتاة يحصدون جوائز “الشباب 101 طموح” في نسختها الثالثة
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير منطقة جازان يدشن “ملتقى الوفاء لأسر الشهداء”
منطقة جازان
 شيخ الأزهر والبابا فرنسيس يوقعان “وثيقة الأخوة الإنسانية” في أبوظبي “النص الكامل”
أبرز المواد
خاصة للأطفال الصغار.. متى يتحول معجون الأسنان إلى سمّ ؟

خاصة للأطفال الصغار.. متى يتحول معجون الأسنان إلى سمّ ؟

أبرز المواد
البشير يغازل الريف السوداني !!

البشير يغازل الريف السوداني !!

أبرز المواد
تعثر جديد لليفربول.. والدوري الإنجليزي يشتعل

تعثر جديد لليفربول.. والدوري الإنجليزي يشتعل

أبرز المواد
ابتكار لمواجهة السيول وموجات المد العاتية.. سيارة بمحرك وبطارية مضادان للماء !!

ابتكار لمواجهة السيول وموجات المد العاتية.. سيارة بمحرك وبطارية مضادان للماء !!

أبرز المواد

خاصة للأطفال الصغار.. متى يتحول معجون الأسنان إلى سمّ ؟

http://almnatiq.net/?p=688792
المناطق - وكالات

يحذر العلماء كثيرا من مخاطر الاستخدام المفرط لمعجون الأسنان على صحة الناس، ذلك ما كشفته دراسة جديدة في الولايات المتحدة، مشددة على أن “الخطورة تستهدف بالتحديد الأطفال الصغار”.

ووفق ما ذكر موقع “بيزنيس تايمز”، فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية حذرت من خطر ابتلاع الأطفال الصغار لمادة “الفلورايد”، الموجودة في معجون الأسنان.

وقالت الدراسة إن غسل الأسنان يفضل أن يبدأ مع ظهور أول سن للطفل، مضيفة “ينصح بالانتظار حتى يبلغ عمر الطفل عامين”.

وقال الهيئة التابعة لوزارة الصحة الأميركية إن استخدام الفلورايد بكمية كبيرة أثناء نمو الأسنان يؤدي إلى تغييرات واضحة في بنية المينا، مثل الإصابة بـ”تسمم الأسنان”.

وأضافت أن التسمم يحدث نتيجة نقص في معادن المينا بسبب الجرعات الزائدة من الفلورايد.

وتابعت “بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، يجب استخدام كمية معجون أسنان بحجم حبة الأرز.. ولمن هم أكبر من ثلاث سنوات، يفضل استخدام كمية بحجم حبة البازلاء وذلك حتى بلوغ عمر ست سنوات”.

وكانت الدراسة ذاتها وجدت، خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2016، أن أكثر من 38 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وست سنوات يستخدمون كميات كبيرة من معجون الأسنان.

كما توصلت إلى أن نحو 80 في المئة من الأطفال بين 3 و15 سنة تأخروا في بدء غسل أسنانهم بالفرشاة.

روابط ذات صلة

البشير يغازل الريف السوداني !!

البشير يغازل الريف السوداني !!
تعثر جديد لليفربول.. والدوري الإنجليزي يشتعل

تعثر جديد لليفربول.. والدوري الإنجليزي يشتعل
ابتكار لمواجهة السيول وموجات المد العاتية.. سيارة بمحرك وبطارية مضادان للماء !!

ابتكار لمواجهة السيول وموجات المد العاتية.. سيارة بمحرك وبطارية مضادان للماء !!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*