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عندما ينقذ “كلب” العشرات من هجوم انتحاري لبوكو حرام.. القصة كاملة

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عندما ينقذ “كلب” العشرات من هجوم انتحاري لبوكو حرام.. القصة كاملة

عندما ينقذ “كلب” العشرات من هجوم انتحاري لبوكو حرام.. القصة كاملة
http://almnatiq.net/?p=688796
المناطق- وكالات

تتمتع الكلاب بحاسة شم قوية تجعل حدسها أمر لا شك فيه، وفي أفريقيا انهال المديح على كلب وصف بالشجاع والمخلص بعد أن أحبط محاولة انتحارية خلال حفل زفاف، وأنقذ حياة العديد من القرويين، من تفجير انتحاري نفق بسببه.

تعود تفاصيل القصة التي وقعت في أبريل 2017، ونشرت صحيفة The Epoch Times الأميركية مقتطفات منها الأحد إلى قرية بيلبيلو، في نيجيريا التي كانت تحتفل بزفاف زوجين، وسط مجموعة كبيرة من أصدقاءهما وعائلتهما.

ولم يخطر على بال الحاضرين في الزفاف مدى قربهم من موت محقق. إذ اخترقت فتاة مراهقة، يعتقد أنها من جماعة بوكو حرام الإرهابية، فجأة الزفاف وبدأت تسير نحو المدعوين. لاحظ ضيوف اصطحبوا كلبهم إلى الحفل أنه بدأ يتصرف بشكل غريب.

وبشكل غير متوقع، اندفع الكلب نحو الفتاة التي بدت وكأنها تخفي شيئًا تحت ملابسها. وفي دقيقة واحدة، هجم عليها، في مشهد لا يمكن تصوره.

وحينها قال المتحدث باسم الشرطة فيكتور إيسوكو: “ما حدث أجبر المشتبه بها على تفجير العبوة الناسفة بينما كانت تحاول التخلص من مخالب الكلب وفكه”.

كانت المرأة تخطط لتفجير سترتها عندما وصلت إلى وسط المدعوين. وبسبب تصرفات الكلب السريعة، انفجرت قنبلة بعيدا عن المكان الذي كان يحتفل فيه الضيوف.

وأسفر الانفجار عن مقتل الانتحارية ونفوق الكلب بينما لم يصب أي شخص آخر. وبدلا من أن يتحول اليوم التالي للزفاف إلى حداد عام انهالت عبارات الشكر والامتنان للكلب الشجاع المخلص الذي نفق بطلا.

وطردت بوكو حرام من معظم البلدات والقرى في نيجيريا، مما أدى إلى مهاجمتها “لأهداف سهلة”، مستغلة مفجرين انتحاريين.

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