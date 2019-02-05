“تويتر” تتيح لك تعديل تغريداتك خلال 30 ثانية

المناطق - وكالات

كشفت تقارير إخبارية أن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ينوي طرح خاصية فريدة من نوعها لأول مرة في تاريخه.

وبحسب “سبتونيك”، قال داك دورسي مؤسس “تويتر” في مقابلة تلفزيونية، إنه ينوي طرح خاصية فريدة من نوعها في منصة التدوين المصغرة.

وأوضح دورسي أنها تتيح الفرصة للمغردين لتعديل النص الأصلي لتغريداتهم لأول مرة في تاريخ منصة “تويتر”، موضحا أن تلك الخاصية الفريدة ستكون متاحة فترة زمنية محددة لتعديل تغريداتهم.

وأشار إلى أن ذلك الزمن المحدد قد يكون ما بين خمس و30 ثانية فقط، بعد نشر تغريداتهم عبر “تويتر”. وكان الموقع قد أتاح عام 2017، إمكانية زيادة الحد الأقصى لأحرف التغريدة الواحدة، ليصل إلى 280 حرفا بدلا من 140 حرفا؛ ليتمكن الجميع من التعبير عن أنفسهم بشكل أسهل وأسرع.

يذكر أنه في الربع الثالث من عام 2018 سجلت شركة “تويتر” أرباحا بلغت نحو 758 مليون دولار (عالميا)، 650 مليونا منها من أرباح الإعلانات، أي أنها تمثل 86 في المائة من إجمالي الأرباح. وتعتبر هذه الأرباح أكثر بـ29 في المائة من عام 2017.