أمير القصيم: الاندماج بين المؤسسات الاقتصادية يعد توجهًا عالميًا

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أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن هناك توجه عالمي للكيانات الاقتصادية للاندماج والتحالف لاكتساب قوة اقتصادية أكثر ، حيث أصبح الاندماج بين المؤسسات الاقتصادية توجهًا عالميًا لتسهم في تعزيز فرص النمو والتوسع الاقتصادي.

وقال سموه : نتطلع إلى اندماج محلات تجارة التمور الصغيرة إلى تحالفات وشركات قوية لينعكس ذلك على منتج متميز وتسويق محترف ينافس الأسواق الإقليمية والعالمية ، إذ إن السوق بحاجة إلى مثل هذه الاندماجات من أجل تحسين القدرة التنافسية بين الشركات.

وأضاف سمو الأمير فيصل بن مشعل : أن البنوك السعودية وعلى الرغم من تخصيص بعضها برامج للمسؤولية الاجتماعية إلا أنها مازالت دون المأمول ولم تقم بدورها بشكل مرضي تجاه المسؤولية الاجتماعية كما يتطلع المسؤولين والمواطنين، والذي يعد من أبرز مظاهر المجتمع المدني المشاركة المجتمعية والاهتمام بالشأن العام ، لاسيما في ظل تحقيقها لأرباح طائلة.

جاء ذلك في كلمة لسمو أمير منطقة القصيم خلال الجلسة الأسبوعية لسموه مع المواطنين اليوم بقصر التوحيد بمدينة بريدة ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، وأصحاب السمو والمعالي والفضيلة ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأهالي المنطقة , التي كانت بعنوان “اندماج الشركات في المملكة .. البنوك أنموذجًا” ، قدمها الدكتور عبدالعزيز الدغيثر , الذي بيّن في مستهلها مفهوم الاندماج بانضمام منشأة تجارية أو أكثر إلى منشأة أخرى بموجب عقد بحيث تزول الشخصية المعنوية للمنشأة المنظمة ، وتنقل حقوقها والتزاماتها إلى المنشأة الضامنة ، أو امتزاج منشأتين تجاريتين أو أكثر بعقد بحيث تزول الشخصية المعنوية لكل منهما ، وتنتقل حقوقها والتزاماتها إلى منشأة جديدة ، متطرقًا إلى أنواع الاندماج بطريق الضم والذي يؤدي إلى حل المنشأة المندمجة وإضافة موجوداتها إلى المنشأة الدامجة وذلك بزيادة رأسمال الأخيرة بحصة عينية ، أو بطريق المزج الذي يؤدي إلى حل المنشأتين المندمجتين وتكوين منشأة جديدة ، لافتًا النظر إلى أن سمات الاندماج تكون بعقد رضائي في الأصل ، وأن الذمة المالية للشركة المنحلة تنتقل إلى شركة أخرى ، وأنه يؤدي إلى انتهاء منشأة أو أكثر دون تصفية أصولها ، وأن إيجابيات الاندماج تؤدي إلى توظيف رأس مال أكبر والقضاء على المنافسة وتقليل النفقات العامة وتنوع الخدمات وتقليل الأيدي العاملة وانتقاء الكفاءات الادارية القوية ، وأن سلبيات الاندماج تتمثل في التأثير الضار بالهيكل التنافسي في السوق عدم اهتمام التاجر بتخفيض كلفة الإنتاج وجودة المنتج والتحكم في عرض السلعة أو الخدمة ، وتأثير الاندماجات على مبدأ التعددية وتوزيع الثروة “وسائل الإعلام – البنوك – شركات الاتصالات” وتأثيرها على البطالة.