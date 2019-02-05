باكستان تؤكد استعداد قواتها المسلحة للرد على عدوان يهدد سلامتها

المناطق - وكالات

أكدت باكستان أن قواتها المسلحة في حالة تأهب تام وقادرة على ردع أي عدوان يهدد أمنها وسلامتها.

جاء ذلك في اجتماع قادة الفيالق العسكرية، الذي عقد اليوم بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي، برئاسة رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني، أن الاجتماع ركز على استعراض البيئة الجيواستراتيجية، والأمن الإقليمي، والوضع الأمني الداخلي، إلى جانب الوضع على الحدود مع أفغانستان والهند، والخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وراجع الاجتماع تطورات العمليات الجارية للقضاء على الإرهاب الداخلي، والتهديدات الإقليمية التي تواجهها باكستان عبر الحدود.

وأضاف أن القيادة العسكرية أعربت عن ارتياحها إزاء تحسن الوضع الأمني الداخلي، والتقدم في مبادرة السلام الإقليمية، لاسيما عملية السلام والمصالحة الأفغانية.

وأكدت بأن القوات المسلحة الباكستانية في حالة تأهب للرد على أي عدوان عبر الحدود من جانب الهند، مجددة تضامنها مع الشعب الكشميري ودعم حقه المشروع في تقرير المصير وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.