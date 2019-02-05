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تفاصيل الوظائف الإدارية في مديرية السجون

تفاصيل الوظائف الإدارية في مديرية السجون
http://almnatiq.net/?p=688828
المناطق_الرياض

أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن طرح 32 وظيفة إدارية شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي للرجال والنساء بمديني الرياض وجدة . وقالت أن الوظائف المتاحة حالياً هي:

المساعد للشؤون التنفيذية والتشغيل-مدير إدارة الموارد البشرية- أخصائي شؤون الموظفين- أخصائي أنظمة إدارية-مساعد إداري- محاسب- سكرتير طبي – سكرتير-أخصائي تقنية المعلومات-مراسل-كاتب-سائق.

وطالبت جميع من تنطبق عليه الشروط إرفاق السيرة الذاتية وصورة من المؤهلات العلمية والعملية وصور من إثبات الهوية إلى البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]

وذلك خلال أسبوعين من تاريخه

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