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غوميز يوجه رسالة لجمهور الهلال

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غوميز يوجه رسالة لجمهور الهلال

غوميز يوجه رسالة لجمهور الهلال
http://almnatiq.net/?p=688837
المناطق_الرياض

أعرب مهاجم وهداف الهلال السعودي، الفرنسي بافيتمبي غوميز، عن سعادته البالغة بالحضور الجماهيري لمباراة فريقه أمام الفتح.

وسجل غوميز هدفين وساهم في فوز الهلال على الفتح بنتيجة 4-1، في مباراة جمعت بينهما على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن الجولة الثامنة عشر من دوري المحترفين.

وكتب غوميز في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “أحسنتم يارفاق، لدينا مجموعة رائعة ونحاول سويا التطور بأقصى قدر ممكن.

وأتم موجها حديثه لجماهير الهلال “أشكركم على هذا الدعم، شخصيا لا يمكنني أن أصف مدى سعادتي برسائلكم في مباراة اليوم، أشكركم مرة ثانية”.

ينفرد غوميز بصدارة هدافي دوري المحترفين السعودي برصيد 14 هدفاً، وبفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه.

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