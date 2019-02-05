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ملاسنة غير مباشرة بين “جنبلاط و الحريري” على تويتر!

ملاسنة غير مباشرة بين “جنبلاط و الحريري” على تويتر!

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ملاسنة غير مباشرة بين “جنبلاط و الحريري” على تويتر!

ملاسنة غير مباشرة بين “جنبلاط و الحريري” على تويتر!
http://almnatiq.net/?p=688844
المناطق_متابعات

نشبت ملاسنة تويترية بين زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بطريقة غير مباشرة.

ونشر جنبلاط عبر صفحته الرسمية على تويتر تغريدة : “لا يا صاحب الجلالة الدولة ليست ملكا لكم او لزميلكم. والدولة ليست دفتر شروط لتلزيمها بالمطلق للقطاع الخاص وفق فلسفة وزير الاتصالات وكما فعل بعض الوزراء وباعوا المصفاة ودير عمار. وقبل توظيف مال اضافي في الكهرباء اياكم وزيادة التعرفة. حصلوا الهدر في الجباية ويقدر بالأربعين في المئة”.

وبعد تغريدة زعيم الحزب التقدمي بـ5 دقائق، رد الحريري بتغريدة على حسابه قال فيها: “الدولة ليست ملكاً لنا حتماً، لكنها ليست مشاعاً مباحاً لأي زعيم أو حزب. مشروعنا واضح هدفه انقاذ الدولة من الضياع واحالة حراس الهدر على التقاعد. التغريد على التويتر لا يصنع سياسة… انها ساعة تخلي عن السياسة لمصلحة الاضطراب في الحسابات. هيك … مش هيك؟”.

ويتعرض الحريري لانتقادات كثيرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إذ رأى البعض أن جهة ما، سمحت له بتشكيل الحكومة الجديدة، التي أعلن عن ولادتها الخميس، بشروطها.

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