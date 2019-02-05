تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

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تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
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المناطق_الباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بلاغ متقدم عن حالة الطقس بمنطقة الباحة لهذا اليوم، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي, والمندق والأجزاء المجاورة لها، مشيراً إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر إلى الساعة 9 مساءً.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار, ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.

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