تفاصيل الوظائف بالهيئة الملكية في الجبيل

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أعلنت الهيئة الملكية في الجبيل عن توفر وظائف إدارية وفنية من خلال برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة . وقالت ان الوظائف المتاحة هي :

فني إلكترونيات – (شركة حلول الطاقة الخليجية): دبلوم هندسة كهربائية وخبرة لا تقل عن 3 سنوات.

موظف مشتريات – (شركة أساس العالمية المحدودة): ثانوية عامة وخبرة 3 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية وإجادة الحاسب الآلي.

مخطط – (شركة الزامل لخدمات التبريد والتكييف): دبلوم في تخصص التكييف والتبريد ولا يشترط الخبرة.

محاسب – (شركة أساس العالمية المحدودة): بكالوريوس محاسبة وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي :

https://www.rcj.gov.sa/saudization/Pages/