«التحرش» يعاود الظهور مجددا.. غضب في الشارع من الجاني.. ومطالبات بإنزال أقسى العقوبات على المتحرش بالأطفال

المناطق_إسلام داوود

ذئب آخر في هيئة إنسان تحين الفرصة التي أتيحت له ليفتك بضحاياه كما اعتاد على ما يبدو، بعد أن انتزع من قلبه كافة مشاعر الرحمة والإنسانية وأخد يعتدي على أطفال قد يكون لديه أبناء في سن بعضهن.

ذلك السائق الذي بدلا من أن يصون الأمانة التي أئتمنته الأسر، والله قبل كل شئ عليها، يتحول إلى وحش كاسر يقوم هو نفسه بالاعتداء على تلك الأمانة بلا وازع من ضمير ولا رادع ديني أو أخلاقي.

وبدلا من أن يحمي ذلك السائق، الفتيات الصغار التي يقلهن من بيوتهن إلى المدارس يقوم هو بالاعتداء عليهن والتحرش بهن وضرب الفتيات اللاتي يقاومن أفعاله الشيطانية.

ووثَّقت سيدة من شرفة منزلها مقطع فيديو، لسيارة موجودة بأرض فضاء، يقودها سائق يبدو من ملامحه أنه إفريقي الجنسية، وهو يعتدي على فتيات في المرحلة الابتدائية، بالضرب والتحرش، وراء بيوتهن.

وأكدت السيدة صاحبة الفيديو المتداول، أنها صباح الخميس الماضي سمعت صوت فتيات يبكين خلف المنزل، وحين حاولت اكتشاف الأمر من الشرفة الخلفية، وجدت سائقا سودانيا، يتحرش بهن ويضربهن

وتسائلت تلك السيدة عن الأسباب التي تجعل الأهل يوافقون على ترك بناتهم مع سائقين مجهولين دون الخوف عليهن.

الفيديو، أثار صدمة واستياء واسعا في الشارع السعودي، حيث أعاد إلى الأذهان تلك الجرائم البشعة التي يقوم بها بعض أولئك الذين يتخلون عن إنسانيته ويتحولون إلى وحوش كاسرة تبحث عن إشباع شهواتها بأي سبيل.

وطالب المواطنون الجهات الأمنية بسرعة تحديد هوية الجاني والقبض عليه وإنزال أقسى العقوبات عليه، حتى يكون عبرة لغيره، وتكون العقوبات رادعا لمن تسول له نفسه الإقدام على تلك الجرائم المتوحشة.

ومما يجدر ذكره، أن المملكة أقرت العام الماضي نظاما جديدا لمكافحة جرائم التحرش، والذي أقره مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –يحفظه الله-.

ويتضمن النظام إنزال عقوبات بالغة الحدة والقسوة على من تثبت إدانته بارتكاب جرائم التحرش.

ويفرض عقوبات على المتحرش قد تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة قدرها 300 ألف ريال.

ويشمل تعريف التحرش الذي تطبق عليه العقوبات الواردة في النظام بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر عن شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك التقنيات الحديثة، وشدد النظام على تغليظ العقوبة إذا وقعت في أماكن الحوادث أو العمل.