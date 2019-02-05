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اجتماع لتعزيز الشراكة بين جامعة تبوك وأمانة المنطقة

اجتماع لتعزيز الشراكة بين جامعة تبوك وأمانة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=688870
المناطق - تبوك
التقى أمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق بمكتبه أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة تبوك يتقدمهم عميد الكلية الدكتور عبدالعزيز الذبياني.
وتم خلال اللقاء استعراض سبل التعاون المشترك بين الكلية والأمانة في مجالات التدريب ومكافحة نواقل الأمراض الحشرية والتقييم الحيوي للمبيدات ومؤشرات الإحصاء البيئي كما تم الاتفاق على عقد ورش عمل وندوات مشتركة، يتم من خلالها تبادل الخبرات الأكاديمية و الميدانية بهدف توعية أفراد المجتمع بأضرار المبيدات الحشرية والطرق السليمة العلمية لمكافحتها.
حضر الاجتماع وكيل الأمين للخدمات المهندس إبراهيم الغبان وعدد من المختصين في الأمانة والجامعة.

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