احدث الأخبار

الجيش السوداني: لن نسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول
أبرز المواد
 شاهد.. هولندي متطرف يعتنق الإسلام بعدما كان من أشد معارضي الديانة الإسلامية في بلاده !
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف بالهيئة الملكية في الجبيل
أبرز المواد
 «التحرش» يعاود الظهور مجددا.. غضب في الشارع من الجاني.. ومطالبات بإنزال أقسى العقوبات على المتحرش بالأطفال
أبرز المواد
 مقتل 7 أشخاص في حريق مبنى بالعاصمة باريس
أبرز المواد
 بعدما رصدت 160 حالة .. المالية توجه تحذير لـ”منسوبي التعليم” بتصحيح أوضاعهم خلال أسبوعين!
أبرز المواد
 برنامج تدريبي بمكافآت تصل لـ3000 ريال لتأهيل الشباب السعودي
أبرز المواد
 تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
أبرز المواد
 منظمة دولية: ظروف العمال الأجانب في قطر صعبة وقاسية وبائسة
أبرز المواد
 غوميز يوجه رسالة لجمهور الهلال
أبرز المواد
 ملاسنة غير مباشرة بين “جنبلاط و الحريري” على تويتر!
أبرز المواد
 احباط محاولة انتحار سيدة داخل مبنى مستشفى حكومي بالرياض
أبرز المواد
الجيش السوداني: لن نسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول

الجيش السوداني: لن نسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول

أبرز المواد
شاهد.. هولندي متطرف يعتنق الإسلام بعدما كان من أشد معارضي الديانة الإسلامية في بلاده !

شاهد.. هولندي متطرف يعتنق الإسلام بعدما كان من أشد معارضي الديانة الإسلامية في بلاده !

أبرز المواد
تفاصيل الوظائف بالهيئة الملكية في الجبيل

تفاصيل الوظائف بالهيئة الملكية في الجبيل

أبرز المواد
«التحرش» يعاود الظهور مجددا.. غضب في الشارع من الجاني.. ومطالبات بإنزال أقسى العقوبات على المتحرش بالأطفال

«التحرش» يعاود الظهور مجددا.. غضب في الشارع من الجاني.. ومطالبات بإنزال أقسى العقوبات على المتحرش بالأطفال

أبرز المواد

الجيش السوداني: لن نسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول

الجيش السوداني: لن نسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول
http://almnatiq.net/?p=688873
المناطق_وكالات

قال وزير الدفاع السوداني، عوض محمد أحمد بن عوف، مجدداً إن الجيش لن يسمح بإنزلاق البلاد نحو المجهول أو التشظي أو الاختطاف.

وأكد ضرورة إعادة صياغة وتشكيل الكيانات السياسية والحزبية فضلاً عن الحركات المسلحة للمشهد السياسي بذهنية مختلفة عما سبق، لتحقيق الاستقرار في البلاد، وحقن الدماء.

وأضاف في بيان صحافي صادر عن وزارة الدفاع بعد لقاء مع ضباط القوات المسلحة السودانية بالخرطوم أمس الإثنين، إن “الأحداث الأخيرة تتطلب التواصل بين الأجيال، ووضع المعالجات العاجلة لمشاكل الشباب، لما أظهرته التظاهرات من افصام بين الأجيال الشابة، والكبار حتى داخل الأسر”.

وفي سياق متصل، جدد رئيس هيئة أركان الجيش السوداني كمال عبد المعروف التفاف القوات المسلحة حول قيادتها، وتمسكها بواجباتها، فضلاً عن إيمانها بالتداول السلمي للسلطة وحماية الدستور.

وكانت القوات المسلحة السودانية قد أكدت مراراً حرصها على الحفاظ على وحدة البلاد والتفافها حول قيادتها، فيما يشهد السودان منذ 19 من الشهر الماضي، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية تطورت للمطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

روابط ذات صلة

شاهد.. هولندي متطرف يعتنق الإسلام بعدما كان من أشد معارضي الديانة الإسلامية في بلاده !

شاهد.. هولندي متطرف يعتنق الإسلام بعدما كان من أشد معارضي الديانة الإسلامية في بلاده !
تفاصيل الوظائف بالهيئة الملكية في الجبيل

تفاصيل الوظائف بالهيئة الملكية في الجبيل
«التحرش» يعاود الظهور مجددا.. غضب في الشارع من الجاني.. ومطالبات بإنزال أقسى العقوبات على المتحرش بالأطفال

«التحرش» يعاود الظهور مجددا.. غضب في الشارع من الجاني.. ومطالبات بإنزال أقسى العقوبات على المتحرش بالأطفال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*