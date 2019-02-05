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الكشف عن موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ15؟

الكشف عن موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ15؟

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الكشف عن موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ15؟

http://almnatiq.net/?p=688875

اقترب موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ15 حيث من المقرر أن يشهد يوم الأحد المقبل 10 فبراير وضع المبالغ المستحقة في حسابات المواطنين والمواطنات المستفيدين.

وأعلن حساب المواطن قبل أيام صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة (لشهر فبراير)، كما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم 10 مارس المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن أن حجم العمليات التبادلية للمعلومات بينه وبين أكثر من 18 جهة حكومية بلغ قرابة 4 مليارات عملية منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية شهر يناير 2019.

وأوضح حساب المواطن أن هذه العمليات أسهمت في ضمان رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيهه ليتركز الدعم على الفئات الأكثر استحقاقًا والتأكد من صحة البيانات المسجلة ومطابقتها.

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