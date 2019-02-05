المرور تغرم مستخدمي أجهزة كشف مواقع ساهر وتفصح عن مبلغ المخالفة!

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http://almnatiq.net/?p=688876
المناطق_الرياض

قامت إدارة مرور جدة بتحرير مخالفة لأحد السائقين قيمتها 3000 ريال لاستخدامه أجهزة غير مصرحة،ووفقا لـ “مكة” قال رئيس لجنة السلامة المرورية بالشرقية الدكتور عبدالحميد المعجل إن بعض هذه الأجهزة تعمل كالرادار وترصد وتحدد مواقع تمركز «ساهر»، ليتمكن هؤلاء السائقون من تفادي رصد سرعتهم الزائدة.

وأضاف المعجل أنه لا يوجد نص واضح في نظام المرور حيال حمل هذا النوع من الأجهزة، ولكن من تضبط لديه تحرر له مخالفه مرورية.

وذكر مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي إن بعض سائقي المركبات يركب أجهزة مثل الأجهزة المستخدمة في السيارات الأمنية.

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