هذه العبارة قد تحرم المعلمين من حركة النقل الخارجي!

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كشفت مصادر عن أنه ورد بعض الاستفسارات من طالبي النقل عن تسجيل أيام الغياب في استمارة النقل رغم أن الغياب الذي لا يحتسب في مفاضلة النقل هو: إجازة الوضع وإجازة وفاه الزوج و إجازة اضطرارية وإجازة مرضية ناتجة عن تنويم.

وبحسب التفاصيل فإن السبب المباشر لذلك من قادة المدارس أنفسهم حيث يقومون بتسجيل نوع الغياب بعبارة “أخرى” وهذا غير صحيح وهو الأمر الذي سبّب المشكلة والمفترض تسجيل النوع الصحيح وهو اجازة وضع…. او اضطراري ….الخ.

وطالبت الوزارة في رسالة عاجلة قادة المدارس بضرورة وجوب التعديل للمنقولين قبل اغلاق النظام من قبل متابعة مدراء ومديرات المكاتب والتواصل عاجلاً مع جميع قادة المدارس لتعديل الإدخال قبل إغلاق النظام في ٢/٦/١٤٤٠.