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مواجهات مسلحة بين زعيم الحوثيين وعمه في صعدة

مواجهات مسلحة بين زعيم الحوثيين وعمه في صعدة
http://almnatiq.net/?p=688886
المناطق_وكالات

كشف رئيس تحالف قبائل محافظة صعدة اليمنية الشيخ يحيى مقيت عودة التوتر بين زعيم ميليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي وعمه محمد عبدالعظيم الحوثي، بعد نصب مجموعة حوثية موالية للأول كميناً قُتل فيه شيخ موالٍ للثاني.

وذكر مقيت أن القتيل من الشخصيات القبلية من آل حميدان بمديرية سحار بمحافظة صعدة، وقتل على خلفية مواقفه المؤيدة لعبدالعظيم الحوثي، الذي أصبح في معارضة واضحة مع زعيم الميليشيا الإرهابية، متوقعاً اندلاع مواجهات في الساعات القادمة بين مسلحي الطرفين.

وأوضح أن لجنة الوساطة التي شكلت في الماضي فشلت في المصالحة بين المعسكرين بسبب تعند عبد الملك الحوثي الذي يُطالب بتسليم عمه لمحاكمته وسجنه، مبيناً أن قبائل القمادي هددت بالقصاص له ولا يزال الوضع مرشحاً للانفجار.

وأضاف المتحدث “عبدالعظيم يسيطر على مناطق قبائل آل حميدان، وآل الرابطي، وآل مسعود، ويمنع دخول أي مسلح حوثي إليها منذ فترة طويلة، وترد مليشيا عبدالملك بالتسلل إليها وتصفية بعض أتباع خصمه”.

وأكد رئيس تحالف قبائل صعدة، أن الخلاف سببه الرئيسي الزعامة على الميليشيا، إذ يرى عبدالعظيم أنه الأكبر سناً وعلماً والأقدر على قيادة الميليشيا الحوثية من عبدالملك الحوثي.

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