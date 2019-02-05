جامعة القصيم توقع اتفاقية تعاون مع كليات القصيم الأهلية

جامعة القصيم توقع اتفاقية تعاون مع كليات القصيم الأهلية

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جامعة القصيم توقع اتفاقية تعاون مع كليات القصيم الأهلية

جامعة القصيم توقع اتفاقية تعاون مع كليات القصيم الأهلية
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المناطق_بريدة

وقعت جامعة القصيم صباح يوم أمس الإثنين الموافق 29/5/1440هـ، اتفاقية الخدمات العلمية مع كليات القصيم الأهلية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم، ومعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، وذلك بهدف تقديم البرامج التعليمية والاستشارات الأكاديمية من قبل الجامعة للمستفيدين من كليات القصيم الأهلية.

ووقع الاتفاقية ممثلاً للجامعة الأستاذ الدكتور أحمد التركي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، مع المشرف العام على كليات القصيم الأهلية الأستاذ الدكتور علي بن محمد الخلف السيف، حيث تأتي هذه الاتفاقية رغبة من كليات القصيم الأهلية في الاستفادة من الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس ذوي التخصصات المتميزة ولوجود البرامج التعليمية المتعددة لدى الجامعة.

كما وقعت الجامعة اتفاقية تعاون بين كرسي الشيخ عبد العزيز بن صالح السعوي لتنمية الإيجابية، وبرنامج فكرة لوطني “شركة ايجابيون للتنمية المحدودة” الذي تحتضنه إمارة المنطقة، حيث وقعه وكيل جامعة القصيم للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد التركي إلى جانب وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، عضو اللجنة العليا لبرنامج فكرة لوطني، وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الخدمات الاستشارية والبحثية في مجال اهتمامات الكرسي، والتدريب وتبادل المدربين والحقائب التدريبية في مجال تنمية الإيجابية، إضافة إلى المشاركة في الأنشطة والفعاليات المرتبطة بها، وتنظيم ندوات وحلقات نقاش وورش عمل مشتركة.  

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