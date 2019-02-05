احدث الأخبار

“المواصفات”: 2019 سيشهد توسعا في العمليات الميدانية لمعايرة مضخات الوقود
أبرز المواد
 أطباء مركزي بريدة ينقذون عين شاب عشريني من التهاب فطري
منطقة القصيم
 الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء نادي المحيط الرياضي بالجارودية في محافظة القطيف
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة الشئون الإسلامية بالمنطقة
المنطقة الشرقية
 “هدف” يجدد دعوته لأصحاب الأعمال للاستفادة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
أبرز المواد
 مجلس الأمن يدعو إلى ضبط النفس وتهدئة التوترات في اليمن
أبرز المواد
 مساء اليوم .. ‏⁧‫أمير جازان‬⁩ يناقش “تعليم جازان بلا مباني مستأجرة خلال ثلاث سنوات “
منطقة جازان
 فنون الباحة تقيم مسرحية إبرة علقم على مسرح تعليم المنطقة
منطقة الباحة
 غداً.. أمير مكة بالنيابة يواصل جولاته على محافظات المنطقة بزيارة الكامل وخليص
منطقة مكة المكرمة
 تدشين الحملة التكميلية للتحصين ضد الحصبة في حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 غداً .. أمين الشرقية يقوم بزيارة تفقدية لبلدية الخفجي للوقوف على سير المشاريع في المحافظة
المنطقة الشرقية
 إطلاق القمر الاصطناعي السعودي الأول للاتصالات “SGS1”.. مساء اليوم
أبرز المواد
“المواصفات”: 2019 سيشهد توسعا في العمليات الميدانية لمعايرة مضخات الوقود

“المواصفات”: 2019 سيشهد توسعا في العمليات الميدانية لمعايرة مضخات الوقود

أبرز المواد
أطباء مركزي بريدة ينقذون عين شاب عشريني من التهاب فطري

أطباء مركزي بريدة ينقذون عين شاب عشريني من التهاب فطري

منطقة القصيم
الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء نادي المحيط الرياضي بالجارودية في محافظة القطيف

الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء نادي المحيط الرياضي بالجارودية في محافظة القطيف

المنطقة الشرقية
الأمير سعود بن نايف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة الشئون الإسلامية بالمنطقة

الأمير سعود بن نايف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة الشئون الإسلامية بالمنطقة

المنطقة الشرقية

“المواصفات”: 2019 سيشهد توسعا في العمليات الميدانية لمعايرة مضخات الوقود

“المواصفات”: 2019 سيشهد توسعا في العمليات الميدانية لمعايرة مضخات الوقود
http://almnatiq.net/?p=688935
المناطق - الرياض

أفادت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن عام 2019م سيشهد توسعاً في العمليات المَيدانيّة لأعمال المبادرة الوطنية للمعايرة القانونية “تقييس” حيث من المتوقع أن تشمل الموازين غير التلقائية ومضخّات الوقود.
وأوضحت المواصفات أن ذلك يأتي عقب بدء الإطلاق التجريبي للعمليات المَيدانية للمعايرة القانونية في شهر سبتمبر 2018م بمدينة الرياض؛ مشيرة إلى أنه قد تم التحقق من (79) محطة وقود بإجراء التحقق الدوري على (849) مضخة (هوز)، منها (783) هوز مطابقة بنسبة تساوي 92.2%، وقد تمّ التحقق بعد الصيانة على (14) هوز, كما تم الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة في مدينتي جدة والدمام بتاريخ 01 يناير 2019م، وستليها جميع مناطق المملكة بدايةً من 01 أبريل 2019م.
وأشارت هيئة المواصفات إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والمديرية العامة للدفاع المدني فيما يتصل بإجراءات مَنح وتجديد التراخيص لمحطات الوقود.
وبينت أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الهيئة ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020، مشيرة إلى أنها قامت بمراجعة اللائحة التنفيذية وتحديثِها لتكون أكثر تفصيلاً وتواؤمًا مع المنظمة الدولية للمعايرة القانونية (OIML، حيث تهدف إلى إيضَاحِ الأحكام التفصيلية والتكميلية لنظام القياس والمعايرة نشر لائحة مستقلّة لتكاليف خدمات القياس والمعايرة في نفس تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
وكشفت هيئة المواصفات عن فتح المجالِ للشركات والمؤسسات من القطاع الخاص الراغبةِ في تقديم خدمات التحقق وإجراء الفحوصات بالتقدم إلى الهيئة ضمن اشتراطات فنية وإدارية , مشيرة إلى أن فريق المعايرة القانونية يقوم بنشاطٍ يوميّ لتوضيح أحكام اللائحة التنفيذية ومُلحقاتها الفنية للقطاع الخاص والعموم، وكذلك الردّ على استفسارات المنشآت التجارية من مصنِّعين ومستوردين ومُشغِّلين لأجهزة القياس.

روابط ذات صلة

“هدف” يجدد دعوته لأصحاب الأعمال للاستفادة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

“هدف” يجدد دعوته لأصحاب الأعمال للاستفادة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
مجلس الأمن يدعو إلى ضبط النفس وتهدئة التوترات في اليمن

مجلس الأمن يدعو إلى ضبط النفس وتهدئة التوترات في اليمن
إطلاق القمر الاصطناعي السعودي الأول للاتصالات “SGS1”.. مساء اليوم

إطلاق القمر الاصطناعي السعودي الأول للاتصالات “SGS1”.. مساء اليوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*