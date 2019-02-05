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مساء اليوم .. ‏⁧‫أمير جازان‬⁩ يناقش “تعليم جازان بلا مباني مستأجرة خلال ثلاث سنوات “

مساء اليوم .. ‏⁧‫أمير جازان‬⁩ يناقش “تعليم جازان بلا مباني مستأجرة خلال ثلاث سنوات “

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فنون الباحة تقيم مسرحية إبرة علقم على مسرح تعليم المنطقة

فنون الباحة تقيم مسرحية إبرة علقم على مسرح تعليم المنطقة

منطقة الباحة
غداً.. أمير مكة بالنيابة يواصل جولاته على محافظات المنطقة بزيارة الكامل وخليص

غداً.. أمير مكة بالنيابة يواصل جولاته على محافظات المنطقة بزيارة الكامل وخليص

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تدشين الحملة التكميلية للتحصين ضد الحصبة في حفرالباطن

تدشين الحملة التكميلية للتحصين ضد الحصبة في حفرالباطن

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غداً.. أمير مكة بالنيابة يواصل جولاته على محافظات المنطقة بزيارة الكامل وخليص

غداً.. أمير مكة بالنيابة يواصل جولاته على محافظات المنطقة بزيارة الكامل وخليص
http://almnatiq.net/?p=688939
المناطق - مكة المكرمة

يواصل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان غداً الأربعاء، جولاته على محافظات المنطقة بزيارة محافظتي الكامل وخليص.
ويشمل برنامج زيارة أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة لقائه بعدد من الأهالي والشباب، حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات، كما يدشن سموه عدد من المشاريع والمبادرات ويزور عدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ والأعيان ويلتقي أسر شهداء الواجب في المحافظتين.
كما يقف سموه خلال زيارته لمحافظتي الكامل وخليص ميدانيا على عدد من المشاريع ويطلع على الأخرى الجاري تنفيذها، كما يستعرض المتعثرة منها، وستتم مناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.
ويرافق أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة خلال زيارته للكامل وخليص عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، بغية تسريع آليات اتخاذ لقرارات المناسبة حيال بعض المشاريع.

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