مساء اليوم .. ‏⁧‫أمير جازان‬⁩ يناقش “تعليم جازان بلا مباني مستأجرة خلال ثلاث سنوات “

جازان -فضه عطيف ؛

يناقش صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير جازان، مساء اليوم الثلاثاء ، موضوع ” تعليم جازان بلا مباني مستأجرة خلال ثلاث سنوات” ، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية بقصر سموه بحي الشاطىء بعد صلاة المغرب مباشرة.

وسيتم خلال الجلسة الاطلاع على عمل الادارة العامة لتعليم منطقة جازان ودورها في تهئية المواقع والمباني التعليميه المناسبة بعيداً عن المباني المستأجرة.

ويشارك بمحاور الجلسة عددا من المعنيين ومنهم مدير الإدارة العامة للتعليم بجازان د.عسيري الأحوس وأمين أمانة منطقة جازان ،ويشارك في الجلسة أحد الطلاب المتميزين بمشاعر وطنية.

كما سيتم في ختام الجلسة تكريم مواطنين نظير عملهما الإنساني بإنقاذ أسرة جراء تعرضهم لحادث واحتراق مركبتهم بجبل حبس بمحافظة الداير وآخر قام بإنقاذ طفل سقط في بئر بمركز الشقيري بمحافظة ضمد.