فنون الباحة تقيم مسرحية إبرة علقم على مسرح تعليم المنطقة

المناطق-الباحة

تقيم جمعية الثقافة والفنون بالباحة العرض المسرحي الأول والثاني لمسرحية إبرة علقم على مسرح إدارة التعليم بمنطقة الباحة ، وستكون العروض المسرحية لمدة يومين ( الأربعاء – الخميس ) الموافق

١–٢ /٦ /١٤٤٠ هـ ، وتبدأ المسرحية في تمام الساعة ٨.٣٠ مساءً .

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون الأستاذ علي البيضاني أن المسرحية تأتي ضمن روزنامة الجمعية لعام ٢.١٩ ، حيث يشارك بها مجموعة من الشباب الواعد بالمنطقة والذين يتميزون بالإبداع والحماس وحب المسرح ، وان هذه المسرحية سيشاركون بها في اكثر من منطقة من مناطق مملكتنا الحبيبة .

داعيا لجميع للحضور مقدماً شكره وإمتنانه لإدارة التعليم بالباحة على جهودهم ودعمهم لأنشطة المسرح بالجمعية .