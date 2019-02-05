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مساء اليوم .. ‏⁧‫أمير جازان‬⁩ يناقش “تعليم جازان بلا مباني مستأجرة خلال ثلاث سنوات “

مساء اليوم .. ‏⁧‫أمير جازان‬⁩ يناقش “تعليم جازان بلا مباني مستأجرة خلال ثلاث سنوات “

منطقة جازان
فنون الباحة تقيم مسرحية إبرة علقم على مسرح تعليم المنطقة

فنون الباحة تقيم مسرحية إبرة علقم على مسرح تعليم المنطقة

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فنون الباحة تقيم مسرحية إبرة علقم على مسرح تعليم المنطقة

فنون الباحة تقيم مسرحية إبرة علقم على مسرح تعليم المنطقة
http://almnatiq.net/?p=688941
المناطق-الباحة

تقيم جمعية الثقافة والفنون بالباحة العرض المسرحي الأول والثاني لمسرحية إبرة علقم على مسرح إدارة التعليم بمنطقة الباحة ، وستكون العروض المسرحية لمدة يومين ( الأربعاء – الخميس ) الموافق
١–٢ /٦ /١٤٤٠ هـ ، وتبدأ المسرحية في تمام الساعة ٨.٣٠ مساءً .
وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون الأستاذ علي البيضاني أن المسرحية تأتي ضمن روزنامة الجمعية لعام ٢.١٩ ، حيث يشارك بها مجموعة من الشباب الواعد بالمنطقة والذين يتميزون بالإبداع والحماس وحب المسرح ، وان هذه المسرحية سيشاركون بها في اكثر من منطقة من مناطق مملكتنا الحبيبة .
داعيا لجميع للحضور مقدماً شكره وإمتنانه لإدارة التعليم بالباحة على جهودهم ودعمهم لأنشطة المسرح بالجمعية .

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