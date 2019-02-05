تدشين الحملة التكميلية للتحصين ضد الحصبة في حفرالباطن

حفر الباطن - المناطق

تحت رعاية صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن تم اليوم تدشين الحملة التكميلية للتحصين ضد الحصبة والتي تأتي في إطار التزام وزارة الصحة بالقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، وتستمر لمدة شهرين وتستهدف الفئات العمرية من 6 اشهر الى 11 شهر بلقاح الحصبة المفرد والفئة العمرية من 12 شهر الى 5 سنوات بلقاح الثلاثي الفيروسي.

وأضحت صحة حفرالباطن بأنه سيتم تقديم الخدمة بجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية البالغ عددها 40 مركز صحي موزعة بين أحياء المحافظة، ودعت الصحة جميع أولياء الأمور ممن لديهم أطفال للفئة العمرية المستهدفة سرعة التوجه لأقرب مركز صحي لأخذ الاستشارة الطبية اللازمة وحصول الطفل على التطعيم.

ويُعد أخذ التطعيمات في الوقت المحدد أحد أهم طرق الوقاية من الحصبة، حيث يُعطى تطعيم الحصبة عند 9 أشهر، والثلاثي الفيروسي عند 12 شهرًا وعند دخول المدرسة، إضافة للتطعيمات الداعمة عند الحملات.