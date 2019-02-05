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الأمير سعود بن نايف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة الشئون الإسلامية بالمنطقة

الأمير سعود بن نايف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة الشئون الإسلامية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=688965
الدمام - المناطق

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة ، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ، ومدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية عمر الدويش.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق التعاون بين الجهتين في كيفية جعل المساجد صديقة للبيئة والإنسان من خلال الارتقاء بالمنطقة المحيطة بالمساجد وتشجيرها، بالإضافة إلى تطبيق مبادرة الوصول الشامل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكنهم من الوصول للمسجد وتأدية شعائرهم الدينية بكل سهولة ويسر.

كما تهدف الاتفاقية إلى دعم وتفعيل دور المؤسسات والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص في تطوير وإنشاء المساجد والمنشآت الدينية والاستفادة من التجارب المتميزة والرائدة في مجال العمارة البيئية للمساجد وتطبيق مبادئ الاستدامة ومعايير الوصول الشامل في تصاميم البيئة الخارجية والداخلية للمنشآت الدينية.

وبارك سموه توقيع الاتفاقية، مؤكداً على أهمية التوعية والاستفادة من المياه المهدرة وترشيد الطاقة. مضيفاً سموه بأن جميع مساجد المنطقة يجب أن صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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