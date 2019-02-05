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الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء نادي المحيط الرياضي بالجارودية في محافظة القطيف

الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء نادي المحيط الرياضي بالجارودية في محافظة القطيف
http://almnatiq.net/?p=688967
المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي المحيط الرياضي بالجارودية بمحافظة القطيف بمناسبة تحقيق لاعب التنس الأرضي في نادي المحيط والمنتخب السعودي هادي المحسن البطولة الآسيوية الثانية التي أقيمت بالرياض وكذلك تحقيق فريق كرة اليد للناشئين درع الدوري الممتاز للموسم الرياضي الماضي ١٤٣٩/١٤٤٨

واستعرض سموه تاريخ نادي المحيط الرياضي والإنجازات الرياضية التي حققها بالإضافة إلى النشاط الثقافي والاجتماعي.

واطلع سموه على مشروع بناء الصالة الرياضية بالنادي الذي حظي مؤخراً بموافقة الهيئة العامة للرياضة.

وهنأ سموه النادي بهذه الإنجازات المشرفة وحث اللاعبين على مواصلة التمارين وبذل الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي ورفع علم المملكة في المحافل الدولية.

مؤكداً سموه على أهمية الاهتمام بالشباب وتوفير البيئة المناسبة للأبناء لأداء التمارين في أفضل حال ولما توليه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين من اهتمام في المجالات الرياضية كافة لرفعة راية المملكة خفاقة في جميع المحافل.

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