أطباء مركزي بريدة ينقذون عين شاب عشريني من التهاب فطري

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تمكن بفضل الله أطباء الأنف والإذن والحنجرة بمستشفى بريدة المركزي، وبمشاركة أطباء العيون، من إنها معاناة شاب عشريني، يعاني من ورم في العين اليمنى، وانخفاض في حدة الإبصار لديه، نتيجة إصابته بالتهاب فطري “خراج” ممتد من الجيوب الانفية إلى العين اليمنى.

وكان المريض قد حضر إلى قسم الطوارئ؛ وهو يشكو من ورم في العين اليمنى وانخفاض حدة الإبصار، وبعد عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، تبين وجود التهاب فطري ادخل الجيوب الأنفية ممتد، مكوناً خراج بالعين اليمنى، مسبباً تأكل في العظام الواقعة بين الأنف والعين، مما يتطلب إجراء تدخل جراحي عاجل.

فقرر الاطباء نقل المريض إلى غرفة العمليات، وإجريت له عملية تنظيف للجيوب الأنفية بواسطة المنظار، بقيادة استشاري الأنف والأذن والحنجرة. محمد نشواني واستشاري العيون د. إيهاب غزاوي وتم تنظيف الجيوب الأنفية وتصريف سوائل خراج العين، وتمكن المريض من استعادة حدة الإبصار بالعين اليمنى وغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء.