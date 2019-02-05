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الطيران المدني: ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر يناير إلى 73% في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة

الطيران المدني: ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر يناير إلى 73% في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=688975
المناطق - واس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، ارتفاع نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات خلال شهر يناير الماضي في كل من ” مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ” .
وبحسب إحصائية الهيئة لشهر يناير وشارك فيها أكثر من 600 ألف مسافر ،وصلت نسبة رضا المسافريت إلى 73 % ،مقارنة بشهر ديسمبر الماضي التي بلغت 72 %.
وبلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض 73 % وهي ذات النسبة للشهر الماضي، بينما انخفضت نسبة الرضا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى 59 % مقارنة بالشهر الماضي التي كانت 61 %، في حين جاءت النسبة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام مرتفعة بـ 76 % ، فيما بلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 77 % وهي ذات النسبة للشهر الماضي .
يذكر أن الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بهيئة الطيران المدني تصدر تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل عبر بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.
كما تنفذ فرق من الإدارة جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

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