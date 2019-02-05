رسميا.. إدراة الأهلي تقيل الأرجنتيني جويدي

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أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالله بترجي عن إقالة المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي من تدريب الفريق الأول.

وكلفت إدراة النادي الأهلي المدرب السعودي يوسف عنبر مؤقتاً إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

وكانت مصادر وفقا لـ الرياضية قد أشارت إلى أن إدراة النادي الجداوي بصدد إعلان إلغاء عقد المدرب الأرجنتيني’ واقتربت من التعاقد مع المدرب الأرجواياني خورخي فوساتي.

ويحتل النادي الأهلي حالياً المركز الرابع بجدول ترتيب فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، إلا أن نتائج الفريق الأخيرة قد أغضبت الإدارة خصوصاً بعد الخروج من كأس الملك.