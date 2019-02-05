احدث الأخبار

رسميا.. إدراة الأهلي تقيل الأرجنتيني جويدي
أبرز المواد
 تقرير أممي .. كوريا الشمالية تحاول حماية قدراتها النووية والصاروخية
أبرز المواد
 الطيران المدني: ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر يناير إلى 73% في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة
أبرز المواد
 “المواصفات”: 2019 سيشهد توسعا في العمليات الميدانية لمعايرة مضخات الوقود
أبرز المواد
 أطباء مركزي بريدة ينقذون عين شاب عشريني من التهاب فطري
منطقة القصيم
 الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء نادي المحيط الرياضي بالجارودية في محافظة القطيف
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة الشئون الإسلامية بالمنطقة
المنطقة الشرقية
 “هدف” يجدد دعوته لأصحاب الأعمال للاستفادة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
أبرز المواد
 مجلس الأمن يدعو إلى ضبط النفس وتهدئة التوترات في اليمن
أبرز المواد
 مساء اليوم .. ‏⁧‫أمير جازان‬⁩ يناقش “تعليم جازان بلا مباني مستأجرة خلال ثلاث سنوات “
منطقة جازان
 فنون الباحة تقيم مسرحية إبرة علقم على مسرح تعليم المنطقة
منطقة الباحة
 غداً.. أمير مكة بالنيابة يواصل جولاته على محافظات المنطقة بزيارة الكامل وخليص
منطقة مكة المكرمة
رسميا.. إدراة الأهلي تقيل الأرجنتيني جويدي

رسميا.. إدراة الأهلي تقيل الأرجنتيني جويدي

أبرز المواد
تقرير أممي .. كوريا الشمالية تحاول حماية قدراتها النووية والصاروخية

تقرير أممي .. كوريا الشمالية تحاول حماية قدراتها النووية والصاروخية

أبرز المواد
الطيران المدني: ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر يناير إلى 73% في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة

الطيران المدني: ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر يناير إلى 73% في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة

أبرز المواد
“المواصفات”: 2019 سيشهد توسعا في العمليات الميدانية لمعايرة مضخات الوقود

“المواصفات”: 2019 سيشهد توسعا في العمليات الميدانية لمعايرة مضخات الوقود

أبرز المواد

رسميا.. إدراة الأهلي تقيل الأرجنتيني جويدي

رسميا.. إدراة الأهلي تقيل الأرجنتيني جويدي
http://almnatiq.net/?p=688981
المناطق - متابعات

أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالله بترجي عن إقالة المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي من تدريب الفريق الأول.
وكلفت إدراة النادي الأهلي المدرب السعودي يوسف عنبر مؤقتاً إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.
وكانت مصادر وفقا لـ الرياضية قد أشارت إلى أن إدراة النادي الجداوي بصدد إعلان إلغاء عقد المدرب الأرجنتيني’ واقتربت من التعاقد مع المدرب الأرجواياني خورخي فوساتي.
ويحتل النادي الأهلي حالياً المركز الرابع بجدول ترتيب فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، إلا أن نتائج الفريق الأخيرة قد أغضبت الإدارة خصوصاً بعد الخروج من كأس الملك.

روابط ذات صلة

تقرير أممي .. كوريا الشمالية تحاول حماية قدراتها النووية والصاروخية

تقرير أممي .. كوريا الشمالية تحاول حماية قدراتها النووية والصاروخية
الطيران المدني: ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر يناير إلى 73% في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة

الطيران المدني: ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر يناير إلى 73% في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة
“المواصفات”: 2019 سيشهد توسعا في العمليات الميدانية لمعايرة مضخات الوقود

“المواصفات”: 2019 سيشهد توسعا في العمليات الميدانية لمعايرة مضخات الوقود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*