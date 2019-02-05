رئيس هيئة الأركان العامة يرعى دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة

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‏يرعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي مساء غدا الأربعاء الأول من جمادى الثاني ١٤٤٠هـ حفل افتتاح دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة وذلك في الصالة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي بجدة. اوضح ذلك اللواء الركن محمد بن عبد الخالق الغامدي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المشرف العام على الدورة .وبين أن المنافسات ستقام خلال الفترة من١- ٣٠ /٦ /١٤٤٠هـ، على ملاعب ومنشآت معهد قوات الدفاع الجوي وتضم 14 لعبة تشمل كرة القدم- كرة القدم الصالات -كرة السلة- كرة الطائرة- كرة اليد‏-العاب القوى -السباحة- كرة الطاولة- الكاراتيه- التايكواندو- الجودو- رفع الأثقال- اختراق الضاحية و بمشاركة منتخبات أفرع القوات المسلحة و رئاسة الحرس الملكي. الجدير بالذكر أن الدورة يشارك بها عدد كبير من أبطال المملكة في عدداً من الألعاب المختلفة يأتي ذلك في إطار أهتمام القوات المسلحة بمنسوبيها ورفع مستوى الياقي والبدني.