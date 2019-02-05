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وكيل إمارة جازان يرعى ندوة الشؤون الإسلامية العلمية عن “جهود المملكة لنصرة قضايا الأمة”

وكيل إمارة جازان يرعى ندوة الشؤون الإسلامية العلمية عن “جهود المملكة لنصرة قضايا الأمة”

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وكيل إمارة جازان يرعى ندوة الشؤون الإسلامية العلمية عن “جهود المملكة لنصرة قضايا الأمة”

وكيل إمارة جازان يرعى ندوة الشؤون الإسلامية العلمية عن “جهود المملكة لنصرة قضايا الأمة”
http://almnatiq.net/?p=689061
المناطق - فضة عطيف

رعى وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ الندوة العلمية التي نظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان أمس , بعنوان “جهود المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة “, ضمن المبادرات الدعوية للفرع, وذلك بجامع النور بمدينة جيزان.
وألقى مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي كلمة في مستهل الندوة, استعرض خلالها برامج المبادرات التي ينفذها فرع الوزارة وتشمل المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة, حيث تتضمن 18 ندوة لتعزيز الوسطية, وتحقيق الأمن الفكري ومكافحة الغلو والتطرف والإرهاب في 7 ندوات, وكذلك برنامج تحصين الفكر من خلال 44 ندوة في محافظات المنطقة.
إثر ذلك, بدأت الندوة التي شارك فيها الشيخ محمد بن زيد مدخلي والدكتور أحمد بن علي الزريعي , التي أبرزت الجهود التي قدمتها وتقدمها المملكة العربية السعودية للدول الإسلامية والجوار ووقوفها الدائم مع قضايا الأمة والمساهمة في تحقيق التوازن الديني والاقتصادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والجهود الكبيرة في مد يد العطاء والمساعدة لكل من يحتاج إلى ذلك سواء كان اقتصادياً أو دينياً أو حتى عسكرياً.

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