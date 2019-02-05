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نائب أمير جازان يستقبل مدير عام مطار الملك عبدالله المعين

نائب أمير جازان يستقبل مدير عام مطار الملك عبدالله المعين
http://almnatiq.net/?p=689070
المناطق - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان ، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، مدير عام مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز المهندس مبارك بن محمد الشهراني ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للمطار .
ورحب الأمير محمد بن عبدالعزيز ، في مستهل اللقاء ، بمدير عام مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان ، راجياً له وزملائه منسوبي المطار التوفيق والسداد في المهام والأعمال والمناطة بهم.
وجرى خلال اللقاء ، بحث الموضوعات التي تهم عمل مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز والخدمات والمشروعات الجاري تنفيذها بالمطار ، والتي تخدم المواطن والمقيم بالمنطقة ، موجهاً بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما فيه خير ويعود بالنفع والفائدة على أبناء منطقة جازان , منوهاً في الوقت نفسه بالدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، لكافة المطارات والقطاعات والوزارات والجهات ذات المساس بخدمة المواطن والمقيم وزوار المنطقة ، وتوفير كل ما يحتاجون إليه من خدمات .
كما استمع سموه لشرح مفصل من المهندس االشهراني ، عن أداء عمل مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز وما يقدمه من خدمات وفق تطلعات ومتابعة أمير المنطقة وسمو نائبه ، معرباً عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير منطقة جازان ، وما استمع إليه من توجيهات ، سائلاً الله العلي القدير أن يمده وزملائه بعونه وتوفيقه لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة وزوارها.

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