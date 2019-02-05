استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان ، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، مدير عام مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز المهندس مبارك بن محمد الشهراني ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للمطار .
ورحب الأمير محمد بن عبدالعزيز ، في مستهل اللقاء ، بمدير عام مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان ، راجياً له وزملائه منسوبي المطار التوفيق والسداد في المهام والأعمال والمناطة بهم.
وجرى خلال اللقاء ، بحث الموضوعات التي تهم عمل مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز والخدمات والمشروعات الجاري تنفيذها بالمطار ، والتي تخدم المواطن والمقيم بالمنطقة ، موجهاً بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما فيه خير ويعود بالنفع والفائدة على أبناء منطقة جازان , منوهاً في الوقت نفسه بالدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، لكافة المطارات والقطاعات والوزارات والجهات ذات المساس بخدمة المواطن والمقيم وزوار المنطقة ، وتوفير كل ما يحتاجون إليه من خدمات .
كما استمع سموه لشرح مفصل من المهندس االشهراني ، عن أداء عمل مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز وما يقدمه من خدمات وفق تطلعات ومتابعة أمير المنطقة وسمو نائبه ، معرباً عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير منطقة جازان ، وما استمع إليه من توجيهات ، سائلاً الله العلي القدير أن يمده وزملائه بعونه وتوفيقه لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة وزوارها.
نائب أمير جازان يستقبل مدير عام مطار الملك عبدالله المعين
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان ، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، مدير عام مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز المهندس مبارك بن محمد الشهراني ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للمطار .
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