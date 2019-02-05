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مركز ختبة سيقدم أمسية ” ختبة الوفاء لوطن العطاء ” الخميس القادم ضمن المجاردة أجمل

مركز ختبة سيقدم أمسية ” ختبة الوفاء لوطن العطاء ” الخميس القادم ضمن المجاردة أجمل

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مركز ختبة سيقدم أمسية ” ختبة الوفاء لوطن العطاء ” الخميس القادم ضمن المجاردة أجمل

مركز ختبة سيقدم أمسية ” ختبة الوفاء لوطن العطاء ” الخميس القادم ضمن المجاردة أجمل
http://almnatiq.net/?p=689073
المناطق - المجاردة

ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي 1440 هـ ” المجاردة أجمل ” سيكون زوار محافظة المجاردة ورواد شارع الفن على موعد مع أمسية يقدمها مركز ختبة برعاية كريمة من سعادة محافظ المجاردة الاستاذ يحيى آل حموض وبحضور رؤساء المراكز و مديري الادارات الحكومية وذلك مساء الخميس القادم 2 / 6 / 1440 هـ .
وسيتخلل هذه الأمسية أوبريت ( ختبة الوفاء لوطن العطاء) بصوت الشاعر صالح أحمد الحسيني و نشيد ( يا شامة الكون) بصوت المنشد أحمد عبدالرحمن الجميري بالإضافة إلى فقرة الموروث الشعبي و قصائد متنوعة.

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