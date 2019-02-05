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م.ماجد حداد يفوز بعضوية اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بجازان

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م.ماجد حداد يفوز بعضوية اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بجازان

م.ماجد حداد يفوز بعضوية اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بجازان
http://almnatiq.net/?p=689079
المناطق - فضه عطيف

فاز المهندس ماجد بن سالم حداد مدير شؤون المباني بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان يوم أمس بعضوية اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة جازان.
وجاء هذا بعد عملية اقتراح وانتخابات استمرت لمدة 48 ساعة ابتدأت صباح يوم السبت وانتهت يوم أمس الاثنين معلنة فوز المهندس “حداد” بعضوية اللجنة.
من جانبه ثمن المهندس ماجد حداد لكل الداعمين له وشكره لكل من قام بانتخابه بأن يكون عضوا في اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة جازان.

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