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الدراسات العليا بجامعة الملك خالد تنظم ورشة تدريبية عن آليات القبول

الدراسات العليا بجامعة الملك خالد تنظم ورشة تدريبية عن آليات القبول

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م.ماجد حداد يفوز بعضوية اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بجازان

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الدراسات العليا بجامعة الملك خالد تنظم ورشة تدريبية عن آليات القبول

الدراسات العليا بجامعة الملك خالد تنظم ورشة تدريبية عن آليات القبول
http://almnatiq.net/?p=689082
المناطق - عسير

نظمت عمادة الدراسات العليا بالجامعة مؤخرًا ورشة عمل لإيضاح الآلية الإلكترونية لعمليات وإجراءات القبول الخاصة بالكليات والأقسام العلمية، حيث أكد عميد الدراسات العليا الدكتور أحمد آل فايع في افتتاح الورشة أهمية التواصل المستمر والتكامل بين العمادة والكليات، ثم ألقى الضوء على أبرز ما قامت به العمادة وتقوم به في تطوير أعمال وإجراءات القبول وآلياته وبوابته الإلكترونية، مؤكدا أهمية التنسيق بين العمادة ووكالات الكليات للدراسات العليا في كل الموضوعات ذات الصلة، وضرورة متابعة الأوضاع الأكاديمية للطلاب والطالبات، والاطلاع على التقارير الفصلية التي يرفعها المرشدون والمشرفون.بعد ذلك استعرض وكيل العمادة للشؤون الأكاديمية الدكتور أحمد الغامدي الآلية الإلكترونية للقبول وذلك من خلال شرائح عرض تعليمية.

حضر الورشة وكلاء الكليات للدراسات العليا، ومسجلو الدراسات العليا بالكليات، ورؤساء اللجان التنفيذية بالكليات والأقسام العلمية.

يذكر أن العمادة أكملت مؤخرًا استقبال طلبات الراغبين في التسجيل في 49 برنامجا للماجستير والدكتوراه في عدد من كليات الجامعة، ويُنتظر أن تتم عمليات وإجراءات المفاضلة خلال الأسابيع المقبلة.

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