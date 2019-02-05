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بعد التنسيق بين الهيئة وشرطة منطقة الرياض

إتلاف عدة مصانع للخمور بالرياض

إتلاف عدة مصانع للخمور بالرياض
http://almnatiq.net/?p=689085
المناطق - الرياض

بعد تنسيق وتعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض وشرطة المنطقة تم إتلاف عدة مصانع للخمور والمسكرات داخل أحياء بمدينة الرياض، تديرها مجموعة من العمالة الوافدة ، ومجموع عددهم ١١ رجلاً و امرأة ويقيمون بصورة غير نظامية .
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن مواقع المصانع المذكورة وتمت إحالته للمراكز حسب الاختصاص المكاني ، وتم التنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطها.
وأضاف السبر أنه وجد بداخل المصانع أدوات التصنيع ، وكميات من الخمور جاهزة للترويج بلغت 82,236 لتراً تم إتلافها من قبل الجهة المعنية.

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