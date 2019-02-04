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أمير الجوف يستقبل مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

أمير الجوف يستقبل مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

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إتلاف عدة مصانع للخمور بالرياض

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م.ماجد حداد يفوز بعضوية اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بجازان

م.ماجد حداد يفوز بعضوية اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بجازان

منطقة جازان

أمير الجوف يستقبل مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

أمير الجوف يستقبل مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=689092
المناطق - الجوف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس عبدالله بن فلاح الطالب .
وفي بداية اللقاء اطلع سموه على سير العمل في الفرع وجهوده وأنشطته للمزارعين، حيث قدم الفرع منذ إنشائه أكثر من 2 مليار ريال قروض ميسره، كما قدم إعانات للمزارعين بأكثر من 400 مليون ريال ولا زال مستمر في تقديم الدعم والقروض الميسرة للمزارعين، كما اطلع
سموه على الاستراتيجية الوطنية والتحول الوطني لصندوق التنمية الزراعي 2030م وقياس مؤشرات الأداء.
ونوه سمو أمير منطقة الجوف، بجهود الدولة أعزها الله في دعم المزارعين من خلال صندوق التنمية الزراعية، مؤكداً أهمية المنطقة في المجال الزراعي .
من جانبه أعرب المهندس الطالب عن شكره لسمو الأمير فيصل بن نواف على دعمه للزراعة والمزارعين بالمنطقة وما يحظى به قطاع الزراعة من اهتمام .

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