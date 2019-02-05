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” قناديل السعادة “ورشة عمل نسائية بتبوك غداً

” قناديل السعادة “ورشة عمل نسائية بتبوك غداً

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أمير الجوف يستقبل مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

أمير الجوف يستقبل مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

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إتلاف عدة مصانع للخمور بالرياض

إتلاف عدة مصانع للخمور بالرياض

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الدراسات العليا بجامعة الملك خالد تنظم ورشة تدريبية عن آليات القبول

الدراسات العليا بجامعة الملك خالد تنظم ورشة تدريبية عن آليات القبول

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” قناديل السعادة “ورشة عمل نسائية بتبوك غداً

” قناديل السعادة “ورشة عمل نسائية بتبوك غداً
http://almnatiq.net/?p=689095
المناطق - تبوك

تنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً ورشة عمل بعنوان ” قناديل السعادة” تقدمها المدربة فاطمة عبيد الله البلوي وذلك في قاعة التدريب النسائية بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك.
وتتناول الورشة التي تهدف إلى تقوية الشعور بالسعادة والثقة بالنفس عدداً من المحاور منها تعريف مفهوم السعادة وتغير النظرة للحياة بصورة أفضل والربط بين السعادة والرضا بقضاء الله وقدرة واستنتاج قناديل السعادة.

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