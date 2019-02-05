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مدير الدفاع المدني بحفرالباطن يترأس الاجتماع الأول للجهات المشاركة باليوم العالمي للدفاع المدني 2019

مدير الدفاع المدني بحفرالباطن يترأس الاجتماع الأول للجهات المشاركة باليوم العالمي للدفاع المدني 2019
http://almnatiq.net/?p=689102
المناطق - حفر الباطن

ترأس مدير الإداراة العامة للدفاع المدني بمحافظة حفرالباطن العقيد عبدالهادي بن مزهر الكناني صباح اليوم الثلاثاء ١٤٤/٥/٣٠هـ الاجتماع الأول للجهات المشاركة باليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠١٩ بمحافظة حفر الباطن الذي يرعاه محافظ محافظة حفر الباطن سمو الأمير منصور بن محمد آل سعود وذلك في مقر الإدارة العامة للدفاع المدني بالصناعية ، وبدأ الاجتماع بكلمة للعقيد الكناني رحب فيها بجميع الجهات المشاركة وأوضح جميع ما يتعلق في هذه الفعالية بما في ذلك المقر والذي سوف يكون بمجمع المكان مول أحد أكبر المجمعات التجارية بحفر الباطن ، كما وذكر العقيد الكناني مدة الفعالية بأنها سوف تكون أربعة أيام ابتداء من يوم الاثنين ١٤٤٠/٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٣/٤م ، وأوضح بأن الفعالية سوف تكون على فترتين الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً والفترة الثانية تبدء من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساءً طيلة فترة الإحتفال ، وأكد العقيد الكناني على جميع الجهات المشاركة الإلتزام بالوقت طيلة فترة الفعالية وتقديم أفضل ما لديهم والإلتزام بالأنظمة والتعليمات العامة للفعالية .
وفي نهاية الاجتماع استمع العقيد الكناني إلى أرآء واقتراحات ممثلي الجهات المشاركة في الفعالية قبل أن يتم دراستها واعتماد ماهو مناسب منها خلال الإجتماع القادم .

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