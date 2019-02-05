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وزير الخارجية البريطاني يؤكد أهمية الحفاظ على الزخم والدعم الدولي لاتفاق ستوكهولم

وزير الخارجية البريطاني يؤكد أهمية الحفاظ على الزخم والدعم الدولي لاتفاق ستوكهولم
http://almnatiq.net/?p=689105
المناطق - واس

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هينت أهمية الحفاظ على الزخم والدعم الدولي اللذين يحظى به اتفاق ستوكهولم بين الحكومة الشرعية اليمينة والمتمردين الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران.
وأوضح في بيان رسمي بمناسبة انطلاق محادثات تبادل الأسرى اليوم في الأردن بين الفصائل اليمينة، أنه سيلتقي وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأسبوع المقبل للمساعدة في الدفع بعملية السلام اليمينة.
وحذر المسؤول البريطاني من فشل اتفاق السلام الأخير قائلاً “عودة الصراع ستكون مأساوية جداً بالنسبة لشعب اليمن” .

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