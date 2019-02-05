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الهلال الأحمر بالجوف يستقبل أعضاء من أمانة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية

الهلال الأحمر بالجوف يستقبل أعضاء من أمانة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية
http://almnatiq.net/?p=689108
المناطق - الجوف

استقبل سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف الاستاذ فيصل بن حواس الشمري بمقر الفرع بمدينة سكاكا أعضاء من الأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية برئاسة الاستاذ فارس القحطاني .
وجرى خلال الزيارة استعراض آلية العمل بفرع الهيئة وقوة إنتشار المراكز الاسعافية بالمنطقة والامكانيات البشرية والآلية العاملة به .
كما تم مناقشة فرص التطوير المستقبلية بالاضافة للعمل على تذليل كل العقبات بما يخدم المواطن والمقيم وفق تطلعات القيادة الرشيدة .
الجدير بالذكر أن هذه اللجنة تعمل على بحث مسببات الحوادث المرورية وما ينتج عنها من إصابات والوقوف على عمل واستعداد الجهات المعنية بالسلامة المرورية في بعض مناطق المملكة حيث ترفع تقاريرها لمعالي وزير الصحة و ورئيس اللجنة الدكتور توفيق الربيعة .

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