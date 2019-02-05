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الأرصاد: تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من يوم غدٍ الأربعاء إلى الاثنين المقبل

الأرصاد: تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من يوم غدٍ الأربعاء إلى الاثنين المقبل
http://almnatiq.net/?p=689111
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرٍ لها اليوم – بمشيئة الله – ، نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار، وارتفاعًا للأمواج على السواحل ، وكذا انخفاضًا في درجات الحرارة من يوم غدٍ الأربعاء إلى الاثنين المقبل من الشهر الجاري.
وتشمل التقلبات التي أوردها التقرير منطقة الحدود الشمالية عرعر, ورفحاء, وطريف، ومنطقة الجوف سكاكا, والقريات, وطبرجل، وكذلك منطقة تبوك تيماء, والوجه, وأملج, وضبا, وحقل، ومنطقة حائل الغزالة, والحائط, وبقعاء، ومنطقة المدينة المنورة ينبع, والعلا, وبدر, والرايس, والعيص, وخيبر, ووادي الفرع، وذلك من يوم الأربعاء إلى الجمعة .
وأشار التقرير أيضًا إلى تأثر منطقة مكة المكرمة تربة, ورنية, والخرمة, وجدة, وذهبان, ورابغ, وخليص, والكامل, وبحرة خاصة يوم الجمعة ، ومنطقة القصيم بريدة, وعنيزة , والمذنب , والبكيرية, والبدائع” من الخميس الي السبت ، ومنطقة الرياض “الخرج, والمجمعة, وشقراء, والزلفي, والقويعية, والدوادمي, عفيف ، من الخميس إلى السبت ، والمنطقة الشرقية حفر الباطن, والقيصومة, والنعيرية, والدمام, والجبيل, والخفجي, والظهران, والأحساء، ومنطقة نجران وشرورة ، وذلك يومي الخميس إلى السبت.
وأضافت الهيئة في تقريرها أنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار خفيفة على “عرعر, وطريف” ، من مساء يوم الأربعاء إلى السبت ، والقريات، وطبرجل من يوم الأربعاء إلى الجمعة ، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على تبوك ومحافظاتها في ذات التوقيت ، وكذلك على منطقة المدينة المنورة يومي الجمعة والسبت ، وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة وأجزاء من محافظاتها يومي الجمعة والسبت، ومن متوسطة إلى غزيرة على بريدة ، وعنيزة ، الرس ، والمذنب ، والبكيرية ، والبدائع من يوم الجمعة إلى الأحد ، إضافة إلى توقعات بهطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض وأجزاء من المحافظات التابعة لها من يوم السبت إلى الاثنين، وانتهاء بالدمام ومحافظاتها من يوم الجمعة إلى الاثنين.

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