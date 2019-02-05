سلمان الفرج: حديثي مع وليد عبدالله حول الهلال والنصر كان عفويًا.. وعتبي على من نشره

المناطق - الرياض

أعلن قائد فريق نادي الهلال سلمان الفرج عتبه على من نشر مقطع الفيديو لما حدث بينه وحارس نادي النصر وليد عبدالله من حديث عفوي المتداول بكثافة في مواقع التواصل الاجتماعي.

الفرج برأ ناديه من الظلم الواقع على النصر، موضحًا كواليس الفيديو، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تداول البعض حديث لي كان مع أخي وليد عبد الله يتحدث فيه عن ظلم نادي النصر، فقلت له لا دخل للهلال بما حدث لكم، ولو أردت الحديث عن الظلم الذي يتعرض له الهلال لاتسع الحديث، ويكفي من ظلم الهلال ضربة الجزاء التي أعقت فيها أمام النصر”.

وأضاف: “عتبي على من نشر ما حدث من حديث عفوي!!”.

ويذكر أن نادي الهلال يحتل حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وكان وليد عبدالله حارس النصر قال لسلمان الفرج إن ظلم النصر في الموسم الجاري يخدم مصلحة الهلال، ليرد الفرج عليه ويخبره بأن هذا الأمر غير صحيح.