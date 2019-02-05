احدث الأخبار

“البيئة” تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بـ 80 فريقًا بيطريًا وعيادات متنقلة
أبرز المواد
 الأمير عبدالله بن بندر يستقبل أمراء الأفواج ووكلاءهم بوزارة الحرس الوطني
أبرز المواد
 الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف يرعى حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية
أبرز المواد
 سلمان الفرج: حديثي مع وليد عبدالله حول الهلال والنصر كان عفويًا.. وعتبي على من نشره
أبرز المواد
 الأرصاد: تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من يوم غدٍ الأربعاء إلى الاثنين المقبل
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالجوف يستقبل أعضاء من أمانة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية
منطقة الجوف
 وزير الخارجية البريطاني يؤكد أهمية الحفاظ على الزخم والدعم الدولي لاتفاق ستوكهولم
أبرز المواد
 مدير الدفاع المدني بحفرالباطن يترأس الاجتماع الأول للجهات المشاركة باليوم العالمي للدفاع المدني 2019
المنطقة الشرقية
 فتح باب القبول والتسجيل في معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية برتبة جندي
أبرز المواد
 ” قناديل السعادة “ورشة عمل نسائية بتبوك غداً
منطقة تبوك
 أمير الجوف يستقبل مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة
منطقة الجوف
 إتلاف عدة مصانع للخمور بالرياض
منطقة الرياض
“البيئة” تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بـ 80 فريقًا بيطريًا وعيادات متنقلة

“البيئة” تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بـ 80 فريقًا بيطريًا وعيادات متنقلة

أبرز المواد
الأمير عبدالله بن بندر يستقبل أمراء الأفواج ووكلاءهم بوزارة الحرس الوطني

الأمير عبدالله بن بندر يستقبل أمراء الأفواج ووكلاءهم بوزارة الحرس الوطني

أبرز المواد
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف يرعى حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف يرعى حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية

أبرز المواد
سلمان الفرج: حديثي مع وليد عبدالله حول الهلال والنصر كان عفويًا.. وعتبي على من نشره

سلمان الفرج: حديثي مع وليد عبدالله حول الهلال والنصر كان عفويًا.. وعتبي على من نشره

أبرز المواد

سلمان الفرج: حديثي مع وليد عبدالله حول الهلال والنصر كان عفويًا.. وعتبي على من نشره

سلمان الفرج: حديثي مع وليد عبدالله حول الهلال والنصر كان عفويًا.. وعتبي على من نشره
http://almnatiq.net/?p=689114
المناطق - الرياض

أعلن قائد فريق نادي الهلال سلمان الفرج عتبه على من نشر مقطع الفيديو لما حدث بينه وحارس نادي النصر وليد عبدالله من حديث عفوي المتداول بكثافة في مواقع التواصل الاجتماعي.

الفرج برأ ناديه من الظلم الواقع على النصر، موضحًا كواليس الفيديو، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تداول البعض حديث لي كان مع أخي وليد عبد الله يتحدث فيه عن ظلم نادي النصر، فقلت له لا دخل للهلال بما حدث لكم، ولو أردت الحديث عن الظلم الذي يتعرض له الهلال لاتسع الحديث، ويكفي من ظلم الهلال ضربة الجزاء التي أعقت فيها أمام النصر”.

وأضاف: “عتبي على من نشر ما حدث من حديث عفوي!!”.

ويذكر أن نادي الهلال يحتل حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وكان وليد عبدالله حارس النصر قال لسلمان الفرج إن ظلم النصر في الموسم الجاري يخدم مصلحة الهلال، ليرد الفرج عليه ويخبره بأن هذا الأمر غير صحيح.

روابط ذات صلة

“البيئة” تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بـ 80 فريقًا بيطريًا وعيادات متنقلة

“البيئة” تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بـ 80 فريقًا بيطريًا وعيادات متنقلة
الأمير عبدالله بن بندر يستقبل أمراء الأفواج ووكلاءهم بوزارة الحرس الوطني

الأمير عبدالله بن بندر يستقبل أمراء الأفواج ووكلاءهم بوزارة الحرس الوطني
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف يرعى حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف يرعى حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*