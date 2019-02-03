مجلس إدارة جديد للجمعية التعاونية بنجران

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عقدت الجمعية التعاونية بمنطقة نجران يوم الاثنين الموافق 2019/2/4 اجتماع الجمعية العمومية بقاعة الحمرور بالغرفة التجارية وبحضور المساهمين بالجمعية وتم مناقشة عدد من المواضيع واستعراض سريع للقوائم المالية والميزانيات والمشاكل اللتي تواجه الجمعية بحضور وإشراف لجنة من مركز التنمية الاجتماعي وعلى رأسهم الاستاذ على مانع ال منيف مدير مركز التنمية الاجتماعي ثم بعد ذلك تم ترشيح مجلس ادارة جديد للدورة الحادية عشر عن طريق التصويت من قبل المساهمين والمرشحين لمجلس ادراه الجمعيه التعاونية الجديد هم كلا من :-

1- محمد هدران سعيد ال بحري

2-ابراهيم ابن اسحاق ال اسحاق

3-عبدالرحمن محمد بن وتيد

4-خالد ناصر بن عقال

5-خالد فردان بن مهذل الصقور