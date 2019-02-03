احدث الأخبار

بلدي بيشة : هدفنا من اجتماع (الإدارات الخدمية) حل معاناة المواطن في الشوارع
منطقة عسير
 الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها في مستشفى خميس مشيط العام
منطقة عسير
 وزير الصحة يعلن البدء في إعداد نظام الصحة العامة
أبرز المواد
 تعليم تبوك يقيم حزمة من اللقاءات التدريبية لمنسوبيه
منطقة تبوك
 محافظ أملج يقف على استعدادات القوارب الشراعية
منطقة تبوك
 مجلس إدارة جديد للجمعية التعاونية بنجران
منطقة نجران
 “البيئة” تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بـ 80 فريقًا بيطريًا وعيادات متنقلة
أبرز المواد
 الأمير عبدالله بن بندر يستقبل أمراء الأفواج ووكلاءهم بوزارة الحرس الوطني
أبرز المواد
 الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف يرعى حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية
أبرز المواد
 سلمان الفرج: حديثي مع وليد عبدالله حول الهلال والنصر كان عفويًا.. وعتبي على من نشره
أبرز المواد
 الأرصاد: تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من يوم غدٍ الأربعاء إلى الاثنين المقبل
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالجوف يستقبل أعضاء من أمانة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية
منطقة الجوف
بلدي بيشة : هدفنا من اجتماع (الإدارات الخدمية) حل معاناة المواطن في الشوارع

بلدي بيشة : هدفنا من اجتماع (الإدارات الخدمية) حل معاناة المواطن في الشوارع

منطقة عسير
الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها في مستشفى خميس مشيط العام

الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها في مستشفى خميس مشيط العام

منطقة عسير
وزير الصحة يعلن البدء في إعداد نظام الصحة العامة

وزير الصحة يعلن البدء في إعداد نظام الصحة العامة

أبرز المواد
تعليم تبوك يقيم حزمة من اللقاءات التدريبية لمنسوبيه

تعليم تبوك يقيم حزمة من اللقاءات التدريبية لمنسوبيه

منطقة تبوك

مجلس إدارة جديد للجمعية التعاونية بنجران

مجلس إدارة جديد للجمعية التعاونية بنجران
http://almnatiq.net/?p=689135
المناطق - نجران

عقدت الجمعية التعاونية بمنطقة نجران يوم الاثنين الموافق 2019/2/4 اجتماع الجمعية العمومية بقاعة الحمرور بالغرفة التجارية وبحضور المساهمين بالجمعية وتم مناقشة عدد من المواضيع واستعراض سريع للقوائم المالية والميزانيات والمشاكل اللتي تواجه الجمعية بحضور وإشراف لجنة من مركز التنمية الاجتماعي وعلى رأسهم الاستاذ على مانع ال منيف مدير مركز التنمية الاجتماعي ثم بعد ذلك تم ترشيح مجلس ادارة جديد للدورة الحادية عشر عن طريق التصويت من قبل المساهمين والمرشحين لمجلس ادراه الجمعيه التعاونية الجديد هم كلا من :-
1- محمد هدران سعيد ال بحري
2-ابراهيم ابن اسحاق ال اسحاق
3-عبدالرحمن محمد بن وتيد
4-خالد ناصر بن عقال
5-خالد فردان بن مهذل الصقور

روابط ذات صلة

الأرصاد تنبه عن رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

الأرصاد تنبه عن رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
“الأرصاد” تنبه بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران
الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران

الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*