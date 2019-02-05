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محافظ أملج يقف على استعدادات القوارب الشراعية

محافظ أملج يقف على استعدادات القوارب الشراعية
http://almnatiq.net/?p=689140
المناطق- أملج - فايز السميري:

وقف محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء اليوم على استعدادات رجال البحارة لخوض مسابقة استعراض القوارب الشراعية الذي سينطلق مساء يوم الخميس ٢/ ٦ / ١٤٤٠هـ من الساعة 3:30م ضمن فعاليات مهرجان املج التراثي البحري.

وذكر البحار سالم السيد احد المتسابقين ان غدا الاربعاء الساعة 10:00 ص ستكون عروض بروفة واستعراض للقوارب الشراعية في عرض البحر داعياً محبي التصوير التقاط الصور لها

ودعت لجنة التنمية السياحية المشرفة على مهرجان املج التراثي البحري الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الى الحضور المبكر لانطلاق مسابقة اسعراض القوارب الشراعيةعا في صورة تجسد الماضي العريق لتراث رجال البحر في هذه المحافظة الغنية بموروثها الثقافي المتنوع اضافة الي جوائز سحب قيمة للجمهور الكريم خلال الفعالية.

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