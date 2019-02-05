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تعليم تبوك يقيم حزمة من اللقاءات التدريبية لمنسوبيه

تعليم تبوك يقيم حزمة من اللقاءات التدريبية لمنسوبيه
http://almnatiq.net/?p=689144
المناطق - تبوك

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك حزمة من اللقاءات والدورات التدريبية للمعلمين بهدف تحسين نواتج التعلّم حيث أقام قسم الرياضيات اليوم اللقاء التدريبي لمعلمي الرياضيات في المرحلة الابتدائية في مركز التدريب التربوي نفذه مشرفو قسم الرياضيات عبد الرحمن البلوي ومحمد الشمراني وإبراهيم البلوي .
واستهدف البرنامج تدريب 40 معلمًا من مختلف مدارس البنين الابتدائية في تبوك.
من جانبه أكد مدير قسم الرياضيات بتعليم تبوك محمد علي الجهني أن البرنامج يأتي ضمن خطة قسم الرياضيات لتطوير أداء المعلمين سعيًا لتحسين نواتج التعلّم.
وأضاف أن الأسبوع المقبل سيشهد دورة تدريبية أخرى لمعلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية لتحسين نواتج التعلّم
كما ستنطلق الأسبوع المقبل لقاءات أخرى لتفعيل الاختبارات الدولية موضحًا أن هناك 11 مدرسة في منطقة تبوك ستنفذ برنامج الاختبارات الدولية فيما ستخضع 42 مدرسة بنين وبنات للاختبارات الوطنية.

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