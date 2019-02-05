الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها في مستشفى خميس مشيط العام

المناطق - عسير

بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة عسير صباح اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مستشفى خميس مشيط العام, وذلك في إطار تفعيل مبادرة “نأتي إليك” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدة المتنقلة خلال تواجدها لمدة ثلاثة ايام لمنسوبي ومنسوبات المستشفى كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وتعديل المهن والعديد من الخدمات.

وتأتي هذه الزيارة في اطار مبادرة “نأتي إليك” الموجهة لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة وخدمتهم في أماكن تواجدهم والتي تهدف الى تيسير إنهاء اجراءات المواطنين والمواطنات الراغبين في الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية المتنقلة.