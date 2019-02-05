بلدي بيشة : هدفنا من اجتماع (الإدارات الخدمية) حل معاناة المواطن في الشوارع

المناطق - بيشه

حرص المجلس البلدي بمحافظة بيشة في جلسته رقم 38 وضع محور التنسيق بين الإدارات الحكومية ذات العلاقة في شوارع وطرق المحافظة لأهمية ذلك في رفع كفاءة العمل البلدي، واستغرب رئيس وأعضاء المجلس حضور ممثل شركة الكهرباء فقط، وعدم حضور ممثلي المياه والاتصالات للاجتماع، والذي أكد خلاله رئيس المجلس ناصر الجهمي أهميته للتنسيق في تطوير العمل والإسهام في حل المعاناة التي تواجه المواطن والمقيم من عدم الإلتزام بالمواصفات وعشوائية السفلته من مقاولي مشاريع هذه الإدارات بعد الإنتهاء من المشروع .

وأبان رئيس المجلس البلدي بأن المجلس يهدف إلى وضع خطوات لحل هذه المشاكل وعدم تكرارها في المشاريع المقبلة، مفيدا بأن المجلس أوصى بضرورة تشكيل لجنة تنسيق للمشاريع بين الإدارات ذات العلاقة، وتنفيذ المشاريع حسب المواصفات الدقيقة، والرفع لسمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بشأن توحيد المواصفات لمقاولي المشاريع في الإدارات الحكومية، ومخاطبة الإدارات الحكومية ذات العلاقة في التعاون مع البلدية في التنسيق العاجل للانتهاء من مشاريعهم قبل البدء في مشاريع البلدية الجديدة حتى لا تتأثر بأي تدخل يُسيء لها، إضافة إلى الإعلان عن مشاريع هذه الإدارات قبل البدء فيها بفترة كافية بالتعاون مع المرور حتى لا يتفاجأ فيها المواطن، كما ناقش المجلس مع ممثل الكهرباء وضع آلية سريعة لتوصيل التيار الكهربائي لمشاريع إنارة الشوارع الجاهزة .

بعد ذلك اختار المجلس بالتصويت وبناءً على عدد من المعايير تطوير قرية النغيلة التراثية بناءً على مبادرة أمانة منطقة عسير، إضافة إلى إختيار منطقة وسط البلد وحي نمران ضمن مبادرة تطوير حي ، وتم التصويت على اختيار شارع الملك عبدالعزيز ضمن مبادرة تطوير شارع محوري لإرتباطه بجميع أجزاء المدينة وكثرة الحركة الاقتصادية عليه ويكون رافدا آخر موازي لطريق الملك سعود .

يشار إلى أن المجلس قد أقر تطوير قرية تراثية في بيشة وحي نموذجي وشارع محوري في إحدى الجلسات الماضية قبل صدور تعميم مبادرة أمانة عسير .

وفي نهاية الجلسة استقبل المجلس عدد من المواطنين وتم مناقشة طلباتهم ومقترحاتهم.