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بلدية رجال ألمع تجدد دعوتها للفنانين والفنانات التشكيليين للمشاركة في اجتماع الحفاظ على الموروثات الشعبية

بلدية رجال ألمع تجدد دعوتها للفنانين والفنانات التشكيليين للمشاركة في اجتماع الحفاظ على الموروثات الشعبية

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بلدية رجال ألمع تجدد دعوتها للفنانين والفنانات التشكيليين للمشاركة في اجتماع الحفاظ على الموروثات الشعبية

بلدية رجال ألمع تجدد دعوتها للفنانين والفنانات التشكيليين للمشاركة في اجتماع الحفاظ على الموروثات الشعبية
http://almnatiq.net/?p=689157
المناطق - رجال ألمع

جددت بلدية محافظة رجال ألمع دعوتها للفنانين والفنانات التشكيليين بالمحافظة لحضور اجتماع بخصوص المحافظة على الموروثات الشعبية بالمنطقة وتنميتها والاستفادة منها وذلك يوم الثلاثاء القادم 7 / 6/ 1440هـ وذلك بعد تأجيلها بسبب إرتباط بعض الفنانات بتكريم سمو أمير المنطقة لهن في الموعد السابق للاجتماع .

وقد دعت البلدية عامة الفنانين التشكيليين الراغبين في حضور الاجتماع لتقديم مالديهم من افكار وتصاميم ومقترحات بهذا الأمر وذلك من خلال البريد الإلكتروني [email protected] .

من جهته أشاد رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي حافظ” بالفنانين والفنانات التشكليين ودورهم في تحسين وتجميل محافظاتهم وإضافة الحس الفني للمدن. مؤكدا بأن البلدية تحرص على التعاون مع المبدعين وإشراكهم في تنفيذ برامجها وفعالياتها .

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